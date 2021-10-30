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Spor

Igor Tudor'dan Juventus'a darbe

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Igor Tudor'un çalıştırdığı Hellas Verona, evinde Juventus'u 2-1 mağlup etti.

AA30 Ekim 2021 Cumartesi 22:01 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 22:01
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Hellas Verona, sahasında Juventus'u 2-1 mağlup etti.

Serie A'nın 11. haftasında Juventus'u ağırlayan Hellas Verona, 11 ve 14. dakikalarda Giovanni Simeone'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı. Konuk ekibin tek golü, 80. dakikada Weston McKennie'den geldi.

Hellas Verona'da Koray Günter ilk 11'de forma giydi, Mert Çetin ise yedekler arasında yer aldı.

Evindeki son 4 karşılaşmayı kazanan Hellas Verona, 15 puanla 8. sıraya çıktı. Arka arkaya ikinci maçını kaybeden Juventus, aynı puanla 9. sırada kaldı.

Günün diğer maçında ise milli futbolcu Merih Demiral'ın forma giydiği Atalanta, konuk ettiği Lazio ile 2-2 berabere kaldı.

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