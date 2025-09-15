Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, takımın genç yeteneği Kenan Yıldız'ın kamuoyunda sıklıkla kulübün efsane ismi Del Piero ile benzetilmesine tepki gösterdi. Tudor, "Bu benzetmelerin bir faydası yok. Kendi yolunu çizmesi lazım." ifadelerini kullandı.

İtalya Serie A'da Inter karşısında son dakikalarda gelen galibiyetin ardından Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Borussia Dortmund ile oynayacağı zorlu mücadeleye hazırlanıyor.

Teknik direktör Igor Tudor, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Kenan Yıldız hakkında konuştu.

KENAN VE DEL PIERO KIYASLAMASINA TEPKİ

Genç yıldız Kenan Yıldız hakkında gelen soruya ise Tudor, dikkat çekici bir cevap verdi. Deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür karşılaştırmaları siz yapıyorsunuz. Yıldız, Del Piero'yu düşünerek uyumuyor. Bu benzetmelerin bir faydası yok. Kendi yolunu çizmesi lazım. İlk 11'de başlayıp başlamayacağını ise yarın göreceğiz."