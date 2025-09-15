İSTANBUL 27°C / 17°C
Igor Tudor'dan Kenan Yıldız sözleri: Kendi yolunu çizmesi lazım

Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, Borussia Dortmund maçı öncesi Kenan Yıldız'la ilgili yapılan Del Piero benzetmesi için konuştu. Tudor, 'Bu benzetmelerin bir faydası yok. Kendi yolunu çizmesi lazım.' ifadelerini kullandı.

15 Eylül 2025 Pazartesi 23:56
Igor Tudor'dan Kenan Yıldız sözleri: Kendi yolunu çizmesi lazım
Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, takımın genç yeteneği Kenan Yıldız'ın kamuoyunda sıklıkla kulübün efsane ismi Del Piero ile benzetilmesine tepki gösterdi. Tudor, "Bu benzetmelerin bir faydası yok. Kendi yolunu çizmesi lazım." ifadelerini kullandı.

İtalya Serie A'da Inter karşısında son dakikalarda gelen galibiyetin ardından Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Borussia Dortmund ile oynayacağı zorlu mücadeleye hazırlanıyor.

Teknik direktör Igor Tudor, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Kenan Yıldız hakkında konuştu.

KENAN VE DEL PIERO KIYASLAMASINA TEPKİ

Genç yıldız Kenan Yıldız hakkında gelen soruya ise Tudor, dikkat çekici bir cevap verdi. Deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür karşılaştırmaları siz yapıyorsunuz. Yıldız, Del Piero'yu düşünerek uyumuyor. Bu benzetmelerin bir faydası yok. Kendi yolunu çizmesi lazım. İlk 11'de başlayıp başlamayacağını ise yarın göreceğiz."

