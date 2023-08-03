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Spor

Iguodala'nın geleceği belli oldu

Golden State Warriors genel menajeri Mike Dunleavy Jr., Andre Iguodala'nın gelecek sezon oynamasını beklemediğini söyledi.

3 Ağustos 2023 Perşembe 12:13 - Güncelleme:
Iguodala'nın geleceği belli oldu
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Golden State Warriors genel menajeri Mike Dunleavy Jr., Andre Iguodala'nın gelecek sezon oynamasını beklemediğini söyledi.

Warriors ekibi Iguodala için henüz kapıları kapatmıyor olsa da, deneyimli oyuncunun gelecek sezon forma giymesinin beklenmediği ortaya çıktı.

Dunleavy Jr., NBC Sports Bay Area'da Monte Poole ile birlikte yaptığı "Dubs Talk" programında, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Lakin bence Andre'nin muhtemelen başka işleri de var. Fakat numaram onda var. İstediği zaman arayabilir."

Geçtiğimiz yıl emekliliğin eşiğinde olan Iguodala, Warriors'ın isteği sonrası kadroya dönmüştü. 39 yaşındaki oyuncu, "Point Forward" isimli podcast'inde 2022-23 sezonu için antrenman kampına dönme niyetini açıklarken, bunun katılacağı son kamp olabileceğini de sözlerine eklemişti.

Önceki sezon sadece sekiz maç forma giyen Iguodala, bu maçlarda 2.1 sayı, 2.1 ribaund ve 2.4 asist ortalamalar yakalamıştı.

  • Golden State Warriors
  • Mike Dunleavy Jr
  • Andre Iguodala

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