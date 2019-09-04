İhtarname furyası

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Bolu’daki tesis açılışında Quaresma’yı kulübe çektiği ihtarnameler nedeniyle takımdan gönderdiklerini açıklamıştı. Ancak Siyah-Beyazlılar’da ‘ihtarname’ krizinin Portekizli oyuncuyla sınırlı kalmadığı ortaya çıktı. Geçen sezon maaşları ödemekte sıkıntı yaşayan Kartal’da 3 isim dışında tüm yabancıların kulübe ihtar çektiği öğrenildi.

HUZURSUZLUK YARATTILAR

Yabancı futbolcular içinde kulübe en fazla ihtar çekenlerin başında takımdan ayrılan Ryan Babel ile Lens geliyor. Bu ikilinin geçtiğimiz sezon sık sık kulübü şikayet ettiği ve bu durumun da Siyah-Beyazlı futbolcular arasında huzursuzluk yarattığı bildirildi. Yaşanan bu krizin, Babel’in devre arasında Premier Lig ekibi Fulham’a gitmesinde önemli rol oynadığı belirtiliyor.

3 YABANCI İHTAR ÇEKMEDİ

Diğer yabancıLar gibi benzer sorunlar yaşayan Atiba, Ljajic ve Vida’nın ise büyük fedakarlık yaparak kulübe ihtar çekmedikleri öğrenildi. Bu üçlü gösterdiği performansla, sezonun özellikle ikinci yarısında takımın ayakta kalmasında büyük pay sahibi olmuştu. Öte yandan yerli oyunculardan da sadece Fenerbahçe’ye giden Tolgay’ın ihtar çektiği bildirildi.