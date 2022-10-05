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Spor

IIir Daja: Kosova'ya ikinci bir rüya yaşatmak istiyoruz!

UEFA Konferans Ligi grup maçlarında temsilcimiz Sivasspor ile karşılaşacak olan Ballkani teknik direktörü IIir Daja önemli açıklamalarda bulundu.

IHA5 Ekim 2022 Çarşamba 19:04 - Güncelleme:
IIir Daja: Kosova'ya ikinci bir rüya yaşatmak istiyoruz!
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Ballkani Teknik Direktörü Ilir Daja, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Sivasspor ile oynayacakları mücadele ile ilgili, "Rakiplerimiz zorlu olsa da gruplardan çıkmak istiyoruz. Kosova'ya ikinci bir rüya yaşatmak istiyoruz. Buradan en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Kosova temsilcisi Ballkani'de Teknik Direktör Ilir Daja, maçın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Daja, "Merhaba Sivas, merhaba Türkiye. Rakibimiz Sivasspor çok güçlü bir takım. Biz de iyi bir takımız, iyi mücadele ediyoruz. Bizim bir sıkıntımız bazı oyuncularımızın eksik olması. Yarınki maç için herkese başarılar diliyorum" dedi.

Bir gazetecinin "Sivasspor'a göre çok genç bir takımsınız. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Daja, "Takımımız evet genç bir takım. Ama takımımız daha önce de Avrupa'da oynadı. Rakibimize yaşlı demeyelim de tecrübeli bir takım diyelim. Bu maçın bir gösteri maçı olacağını söyleyebilirim" yanıtını verdi.

"İlk grup tecrübemiz"

Gruplardaki hedefi ile ilgili ise Daja, "Bu bizim ilk grup tecrübemiz. Grup aşamaları her zaman zor olur. Rakiplerimiz zorlu olsa da gruplardan çıkmak istiyoruz. Kosova'ya ikinci bir rüya yaşatmak istiyoruz. Buradan en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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