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Spor

Iker Casillas Antalya'ya gelecek

Real Madrid altyapısında yetişip dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Iker Casillas, eğitim için Antalya'daki Real Madrid Futbol Okulu'na gelecek.

DHA23 Temmuz 2022 Cumartesi 16:32 - Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Milli Takımı'nda en çok forma giyen kaleci unvanına sahip olan 41 yaşındaki Iker Casillas, tecrübelerini Real Madrid Futbol Okulu'ndaki eğitimler kapsamında çocuklara aktaracak. Eski kaleci Casillas daha önce Clarence Seedorf ve Nuri Şahin gibi başarılı futbolcuları konuk eden Real Madrid Futbol Okulu'na, 26 Temmuz Salı günü konuk olacak.

Belek'teki Regnum Carya Otel'de 5 yıldır gerçekleşen Real Madrid Futbol Okulu'nda tatil yapan ailelerin çocuklarına Real Madrid Vakfı'ndan gelen eğitmenler eşliğinde Real Madrid disiplini baz alınarak eğitimler veriliyor.

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