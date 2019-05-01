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Iker Casillas neden kalp krizi geçirdi son dakika sağlık durumu nedir? Iker Casillas kimdir, kaç yaşında?

Porto’nun efsane kalecisi Iker Casillas'ın gelen son dakika geçirdiği iddia edildi. Real Madrid’den Porta’ya transfer olduktan sonra futbol yaşamını burada sürdüren Casillas’ın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. İdmanda kendini iyi hissetmediğini söyleyen Casillas'ın sezonun geri kalanında forma giymeyeceği açıklandı. Peki, Iker Casillas neden kalp krizi geçirdi son dakika sağlık durumu nedir? Iker Casillas kimdir, kaç yaşında?

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Iker Casillas neden kalp krizi geçirdi son dakika sağlık durumu nedir? Iker Casillas kimdir, kaç yaşında? Iker Casillas'ın kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Marca'nın Portekiz medyasında dayandırdığı habere göre 38 yaşındaki eldivenin hayati tehlikesinin bulunmadığı dile getirildi. İdmanda kendini iyi hissetmediğini söyleyen Casillas'ın sezonun geri kalanında forma giymeyeceği ifade edildi. Porto'da futbol yaşamını sürdüren Iker Casillas'ın kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Marca'nın Portekiz medyasında dayandırdığı habere göre 38 yaşındaki eldivenin hayati tehlikesinin bulunmadığı dile getirildi.

IKER CASİLLAS SON DAKİKA SAĞLIK DURUMU

Real Madrid'de uzun yıllar forma giydikten sonra Porto'ya transfer olan Iker Casillas'ın kalp krizi geçirdiği kaydedildi.

Porto'da futbol yaşamını sürdüren Iker Casillas'ın kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Marca'nın Portekiz medyasında dayandırdığı habere göre 38 yaşındaki eldivenin hayati tehlikesinin bulunmadığı dile getirildi.

İdmanda kendini iyi hissetmediğini söyleyen Casillas'ın sezonun geri kalanında forma giymeyeceği ifade edildi.

IKER CASİLLAS KİMDİR?

Tam adı Iker Casillas Fernández olan futbolcu, 20 Mayıs 1981‘de Madrid’in Móstoles semtinde doğdu.

Futbola Real Madrid’in altyapısında başlayan ünlü futbolcu, reflekslerinin beklenmedik derecede güçlü olduğunun ortaya çıkmasıyla 98 / 99 sezonunda A Takım’da forma giymeye başladı. 18 yaşında da İspanya Milli Takımı’nın formasını giymeye başlayan Casillas, yerini hiç bir zaman kaybetmedi.

1998 – 1999 sezonundan bu yana, Real Madrid C takımında 26, B takımında 4 ve A takımında 273 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, İspanya Milli Takım kalesini de 69 kez savundu.

Dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Iker Casillas, Real Madrid ile 2 Şampiyonlar Ligi, 1 La Liga şampiyonluğu, İspanya Genç Milli Takım’ı ile de Dünya Gençler Şampiyonluğu yaşadı.

 

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