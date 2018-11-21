Iker Casillas'ın yeni adresi Chicago Fire oluyor

Real Madrid anılarını anlatan Casillas, "El Clasico maçları her zaman çok stresli olurdu. Barcelona - Real Madrid maçları poltik bir savaş gibi gösteriliyordu. Real Madrid'in kazanmasını her zaman istiyorum ama bu kadaraşırıya gitmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Katalonya ve İspanya arasında bir savaş varmış gibi gösteriliyor El Clasico maçları." dedi.

Real Madrid'e gelirim

Real Madrid'e ve Milli Takım'a dönmek ister misin sorusuna Casillas, "Eğer beni ararsalar ben kesinlikle geri geleceğim. Nereden geldiğimi ve büyüdüğümü asla unutmam" ifadelerini kullandı.

Casillas'a MLS'den teklif

Öte yandan AS gazetesinde yer alan habere göre, tecrübeli kaleciyi MLS ekiplerinden Chicago Fire kadrosuna katmak istiyor.