Iker Casillas'ın yeni adresi Chicago Fire oluyor
Portekiz Ligi takımlarından Porto FC forması giyen Iker Casillas, İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.
Real Madrid anılarını anlatan Casillas, "El Clasico maçları her zaman çok stresli olurdu. Barcelona - Real Madrid maçları poltik bir savaş gibi gösteriliyordu. Real Madrid'in kazanmasını her zaman istiyorum ama bu kadaraşırıya gitmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Katalonya ve İspanya arasında bir savaş varmış gibi gösteriliyor El Clasico maçları." dedi.
Real Madrid'e gelirim
Real Madrid'e ve Milli Takım'a dönmek ister misin sorusuna Casillas, "Eğer beni ararsalar ben kesinlikle geri geleceğim. Nereden geldiğimi ve büyüdüğümü asla unutmam" ifadelerini kullandı.
Casillas'a MLS'den teklif
Öte yandan AS gazetesinde yer alan habere göre, tecrübeli kaleciyi MLS ekiplerinden Chicago Fire kadrosuna katmak istiyor.
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