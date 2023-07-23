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Spor

İki ayrı teklif! Fenerbahçe'nin Ekambi planı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kamerunlu yıldız oyuncu Ekambi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Oyuncu için iki farklı teklif hazırlayan sarı-lacivertli yönetim, Ekambi'nin bonservisini eline alması durumunda daha fazla maaş teklifi yapacak. İşte detaylar...

Takvim23 Temmuz 2023 Pazar 10:41 - Güncelleme:
İki ayrı teklif! Fenerbahçe'nin Ekambi planı
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Wilfried Zaha'dan henüz olumlu geri dönüş alamayan Fenerbahçe, Lyon'un Kamerunlu yıldızı Ekambi'ye yöneldi.

FENERBAHÇE, FESİH BEKLİYOR

Sarı lacivertli Yönetim, 30 yaşındaki Kamerunlu sol kanat oyuncusunu transfer ederek kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Lyon ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ekambi, Fransız ekibiyle fesih görüşmelerine devam ediyor. Fenerbahçe, Ekambi'nin sözleşmesini fesh etmesini bekliyor. Böylece yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemekten kurtulmuş olacak.

İKİ AYRI TEKLİF

Kanarya, Ekambi bonservisini eline alırsa imza parası ve daha fazla maaş teklif edecek. Lyon'a bonservis ödenirse ise bu rakam düşecek. F.Bahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Ekambi ve temsilcileriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. 30 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusuyla sözleşme şartları konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Geride kalan sezonun ikinci yarısını Rennes'te kiralık olarak geçiren Ekambi, 38 maçta 9 gol 4 asist üretti.

EKAMBİ KİMDİR?

417 karşılaşmada görev alan Ekambi, 139 gol atarken 45 de asist yaptı. 55 kez milli formayı giydi.

Karl Toko Ekambi, 14 Eylül 1994 yılında Paris, Fransa'da dünyaya geldi. Kamerun uyruklu olan oyuncu Kamerun Milli Takımı'nda oynuyor. Milli forma ile çıktığı 55 maçta 13 gol attı. Sol kanat ve forvet oynayabilen Ekambi, 1.82 cm boyundadır. Paris FC'de futbol hayatına başlamıştır. Angers, Sochaux, Villarreal, Lyon, Rennes gibi ekiplerde oynayan Ekambi 417 maça çıktı ve 139 gol 45 asist üretti.

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