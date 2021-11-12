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Spor

İki büyük takım onun için sırada! Marcao'nun talipleri artıyor

Marcao, yükselen performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın ardından Inter'in de ocak ayında Marcao için Galatasaray'a teklifte bulunacağı iddia edildi.

12 Kasım 2021 Cuma 22:42 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 22:43
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Galatasaray'ın performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam eden defans oyuncusu Marcao'nun talipleri artmaya devam ediyor. Marcao için İtalya Serie A'dan Inter ve Roma'nın ara transfer döneminde teklifte bulunacağı iddia edildi.

INTER VE ROMA MARCAO'NUN PEŞİNDE

Tuttomercato'nun haberine göre, İtalyan devleri Inter ve Roma'nın, Galatasaraylı Marcao'yu takip ettiğini yazdı. Haberde, transferin gözdesi olan Inter'in defans oyuncuları Alessandro Bastoni ve Stefan de Vrij ikilisinden birinin ayrılması durumunda lacivert-siyahlılar'ın, Marcao için devreye girebileceği iddia edildi. Brezilyalı savunmacının, transfer listesinde üst sıralarda olduğu kaydedildi.

JOSE MOURİNHO, MARCAO'YU İSTİYOR

Öte yandan Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'nın da transfer adayları arasında Marcao'nun yer aldığı ve iki kulübün bu transfer için kıyasıya bir yarışa girebileceği belirtildi. İsmi sık sık Avrupa ekipleriyle anılan 25 yaşındaki savunmacı 2018-19 sezonu devre arasında Chaves'ten 4 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Haziran 2024'te sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu bu sezon sarı-kırmızılı formayla 12 resmi maça çıktı.

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