İki efsane derbi için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza, Türkiye'ye geldi. Alex de Souza ve Fabio Luciano, 14 Nisan'daki dev derbiyi izlemek için İstanbul'a geldi. Brezilyalı isim, sosyal medya hesabından Fabio Luciano ile birlikte İstanbul'dan bir fotoğrafını paylaştı.