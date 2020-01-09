Yeni Asır 09.01.2020 11:07 - Güncelleme: 09.01.2020 11:07

İkinci yarıda Avrupa Kupaları'nı hedef alan Göztepe'de yönetim dış transferde kanat operasyonuna başladı.

Mevcut kadrosunda Serdar Gürler, Halil Akbunar ve Napoleoni gibi kanat oyuncuları bulunan Göz-Göz, takviye için Belçika'ya yöneldi. Sarı-kırmızılılar, Belçika'da Genk forması giyen 28 yaşındaki sağ kanat Dieumerci Ndongala'ya teklif götürdü. İlk yarıda hücum hattından gerekli verimi alamayan sarı-kırmızılı yönetim, menajeriyle Kongolu oyuncuya ulaştı.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Belçika'da mutsuz olan ve yeni bir başlangıç yapmak isteyen kanat oyuncusuna cazip bir teklif sunan Başkan Mehmet Sepil, İzmir'in konumu, şehir avantajları ve yeni stat ve taraftar profili ile Ndongala'nın aklını çelmeye çalışıyor. Futbolcunun da sarı-kırmızılı ekibe sıcak baktığı öğrenilirken transferin önündeki tek engel ise Ndongala'nın 2021 yılına kadar sözleşmesinin devam etmesi.

Belçika ekibi Genk ile de bağlantıya geçecek olan Başkan Sepil, uygun bir bonservis bedeliyle transferi sonlandırmaya çalışıyor. Ndongala kariyerinde Louvire, Charleroi, Gent ve Standart Liege formalarını giydi.

KASIMPAŞA DA İSTİYOR

Dieumerci Ndongala için Kasımpaşa da Genk kulübüne resmi teklif yaptı. Kasımpaşa'nın 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye razı olduğu öne sürüldü. 28 yaşındaki oyuncuya Katar kulüplerinden de teklif var.