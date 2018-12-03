İki takımın yedek kulübesi arasında uçurum!

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ın 14. hafta mücadelesinde dün akşam Vodafone Park’ta Galatasaray’ı konuk ettiği mücadelede iki takımın yedek kulübelerindeki fark dikkat çekti.

Sarı-Kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba ile cezalı olan Rodrigues, Serdar, Ndiaye ile Ryan Donk’un kadroda yer almaması sonrasında Cim Bom’un kulübesinde alt yapıdan 7 futbolcu yer aldı.

16 yaşındaki Mustafa kadroda

Teknik direktör Fatih Terim’in de cezalı olması sebebiyle yardımcı antrenör Ümit Davala’nın liderlik ettiği takımda; Martin Linnes, Ömer Bayram ve Muğdat Çelik ile altyapıdan; İsmail Çipe, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı ve Celil Yüksel bulundu. Ek olarak Mustafa Kapı’nın 16 yaşında olması dikkati çekti.

Bir de Necip Uysal...

Kara Kartal’da da sakatlıkları süren Ryan Babel, Pepe ile Enzo Roco, Galatasaray derbisinde de kadroda yer alamadı. Beşiktaş’ın kulübesi ise; Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Gökhan Töre, Cyle Larin ile Vagner Love’dan oluştu.

Siyah- Beyazlılar’ın alt yapısından sadece Fatih Aksoy kadroda yer aldı. Öte yandan Beşiktaş’ta dün ilk 11’de sahaya çıkan Necip Uysal da Kartal’ın alt yapısından yetişmişti.

(Fanatik)