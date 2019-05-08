İki ünlü Rus futbolcuya hapis cezası

Başkent Moskova'daki Tverskoy Mahkemesi, "holiganlık" ve "kasten yaralama" suçlarından yargılanan Kokorin'i 18 ay ve Mamaev'i ise 17 ay hapis cezasına mahkum etti.

Rusya Premier Lig'de bu yıl şampiyon olan Zenit'te oynayan Kokorin ile Krasnodar'ın futbolcusu Mamaev, 2018’in Ekim ayında Moskova’da gerçekleşen iki saldırı nedeniyle tutuklanmıştı.