Kara Kartal'da Lyanco transferinin son anda iptal olması sonrasında gözler, savunma hattına yapılacak yeni hamleye çevrilmişti. Beşiktaş, 7 oyuncuyu kadrosuna dahil ederken birçok mevkide sorunlarını giderdi ancak stopere takviyenin şart olduğu 3-2 kazanılan Dinamo Kiev karşılaşmasında bir kez daha görüldü. Teknik heyetin isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, öncelikle savunmayı güçlendirmeye konsantre oldu. Öte yandan Siyah-Beyazlı ekipte, yeni sportif direktör için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Detaylar haberimizde...

10 MİLYON EURO'LUK YANIT



Beşiktaş, mevcut kadrosunda 7 stoper bulunan Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Eric Dier'i listesinde bulunduruyor. Sanchez için İngilizler'den "10 milyon Euro" cevabı alan Kartal, rakamı 8 milyon Euro'ya kadar indirdi. Hedef, bu transferi 5-6 milyon Euro'ya bitirmek. Beşiktaş, Tottenham'dan Eric Dier'ın da fiyatını sorarak gelecek cevabı beklemeye başladı.

SADECE 2 TAKIMDA...



2014'ten bu yana Tottenham formasını terleten ve sözleşmesinin son senesine giren 29 yaşındaki futbolcu Dier'e Premier Lig'den Fulham ile İskoçya'dan Celtic de talip. İngiltere'nin yanı sıra Portekiz vatandaşlığı da bulunan Eric Dier, kariyerinde sadece 2 takımda forma giydi. Altyapısından yetiştiği Sporting'den 2014-15'te Tottenham'a transfer oldu.