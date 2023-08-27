İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2023 Pazar / 11 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5363
  • EURO
    28,6156
  • ALTIN
    1633.82
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İki yıldız birden! Beşiktaş'ta stoper operasyonu
Spor

İki yıldız birden! Beşiktaş'ta stoper operasyonu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta savunma hattına yeni isimlerin eklenmesi için yoğun mesai harcanıyor. Siyah beyazlı ekip bu doğrultuda Tottenham forması giyen iki yıldız oyuncu Davinson Sanchez ve Eric Dier için girişimlerde bulundu. İşte detaylar...

Fanatik27 Ağustos 2023 Pazar 09:22 - Güncelleme:
İki yıldız birden! Beşiktaş'ta stoper operasyonu
ABONE OL

Kara Kartal'da Lyanco transferinin son anda iptal olması sonrasında gözler, savunma hattına yapılacak yeni hamleye çevrilmişti. Beşiktaş, 7 oyuncuyu kadrosuna dahil ederken birçok mevkide sorunlarını giderdi ancak stopere takviyenin şart olduğu 3-2 kazanılan Dinamo Kiev karşılaşmasında bir kez daha görüldü. Teknik heyetin isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren yönetim, öncelikle savunmayı güçlendirmeye konsantre oldu. Öte yandan Siyah-Beyazlı ekipte, yeni sportif direktör için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Detaylar haberimizde...

10 MİLYON EURO'LUK YANIT

Beşiktaş, mevcut kadrosunda 7 stoper bulunan Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Eric Dier'i listesinde bulunduruyor. Sanchez için İngilizler'den "10 milyon Euro" cevabı alan Kartal, rakamı 8 milyon Euro'ya kadar indirdi. Hedef, bu transferi 5-6 milyon Euro'ya bitirmek. Beşiktaş, Tottenham'dan Eric Dier'ın da fiyatını sorarak gelecek cevabı beklemeye başladı.

SADECE 2 TAKIMDA...

2014'ten bu yana Tottenham formasını terleten ve sözleşmesinin son senesine giren 29 yaşındaki futbolcu Dier'e Premier Lig'den Fulham ile İskoçya'dan Celtic de talip. İngiltere'nin yanı sıra Portekiz vatandaşlığı da bulunan Eric Dier, kariyerinde sadece 2 takımda forma giydi. Altyapısından yetiştiği Sporting'den 2014-15'te Tottenham'a transfer oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.