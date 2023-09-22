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Spor

İki yıldız isim dışarıda kaldı! Fenerbahçe kadro listesini açıkladı

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'de kadro belirsizliği sona erdi. Sarı lacivertli ekip sakatlıkları sebebiyle sahalardan uzak kalacak iki ismi TFF'ye bildirmedi.

Fanatik22 Eylül 2023 Cuma 20:53 - Güncelleme:
İki yıldız isim dışarıda kaldı! Fenerbahçe kadro listesini açıkladı
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal tercihini yaparken iki yıldızın ismi TFF'ye bildirilmedi. Sarı-Lacivertli ekip, uzun süre sakatlıkları olan yıldızlarını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen listeye eklemedi.

DURUMU BELİRSİZDİ

Brezilyalı savunmacı geçtiğimiz sezonun 166 gününü sakat geçirmişti. Luan, iyileştikten sonra özellikle sezonun son bölümündeki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. 29 yaşındaki futbolcu bu sezona da sıkıntılı başladı ve sakatlıktan bir türlü kurtulamadı. Bu nedenle ülkesinden talipler olsa da Luan'a teklif gelmedi. Sambacı'nın sakatlığı nedeniyle ameliyat olma ihtimali bulunduğu, bunun gerçekleşmesi halinde Lincoln gibi lisansının dondurulacağı kaydediliyordu.

LİNCOLN'ÜN DAHA ERKEN DÖNECEĞİ SÖYLENİYORDU

Sevilla maçında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle aylardır takımından uzak kalan Lincoln Henrique, bir süredir düz koşulara başlamıştı. Teknik direktör İsmail Kartal, oyuncunun sözleşmesinin askıya alınacağını açıklasa da yönetim ya da teknik heyet bu konuyu henüz kesinleştirmiş değildi. Çünkü Brezilyalı yıldızın beklenenden erken dönmesi bekleniyordu.

'ÇOK ÖZLEDİM' MESAJI...

Eylül sonunda sahalara dönmesi beklenen Lincoln Henrique'nin kesin olarak kadroda tutulacağı ifade edildi. Yabancı oyuncu sayısına göre ise sözleşme durumunun yeniden gözden geçirileceği kaydedildi. Geçtiğimiz ay, "Çok özledim" mesajı paylaşarak taraftarlardan yüzlerce mesaj alan Sambacı'nın özel antrenör eşliğinde güçlendirme çalışmalarına devam ediyordu.

TFF'YE BİLDİRİLMEDİ

Tüm bu gelişmelere rağmen iki yıldız oyuncu hakkında kötü haber geldi. Sarı-Lacivertli ekip, kadroda tutmak istediği oyuncularının yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından TFF'ye bildirilen listede Brezilyalı yıldızlarını listeye dahil edemedi. Ne Luan Peres ne de Lincoln Henrique Fenerbahçe'nin TFF'ye bildirilen listesinde yer almadı.

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