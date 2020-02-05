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Spor

Müjdeli haber geldi!

Konyaspor deplasmanında sakatlanan iki yıldızdan Marcelo Saracchi'nin pazar günkü Kasımpaşa maçında 11'e döneceği, Radamel Falcao'nun da bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor karşısında formasına kavuşacağı öğrenildi

05.02.2020  11:26 - Güncelleme: 05.02.2020  11:26

Sarı-Kırmızılı ekibin Konyaspor deplasmanında sakatlanan iki kritik futbolcusu Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, geri dönüş hazırlığında. Tedavi süreçleri beklenenden iyi geçen iki oyuncudan Saracchi, pazar günkü Kasımpaşa maçında yeniden ilk 11'deki yerini alacak.

Uruguaylı sol bekin, kupadaki Alanyaspor sınavı sonrası takımla çalışmalara katılacağı belirtiliyor.

Bir diğer pozitif haber de Falcao'dan geldi. Salon çalışmalarına başlayan Kolombiyalı golcünün Kasımpaşa maçında 11'de olması zor görünüyor. Fatih Terim büyük olasılıkla maç kadrosuna da almayacak. Falcao, bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor karşısında formasına kavuşacak

Böylelikle Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi öncesi iki futbolcu da hazır hale gelmiş olacak.

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