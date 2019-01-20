İkinci golcü Tetteh ya da Adriano
Galatasaray, Alan’ın Çin’den gelmesini beklerken, kadroya takviye edilmesi düşünülen ikinci isim Sparta Prag’ın Ganalı forvetiyle, Spartak Moskova’nın Brezilyalı golcüsünden birisi olacak.
- StarSpor
CİM-BOM, Yardımcı Antrenör Hasan Şaş’ın da Ankaragücü maçından sonra yaptığı açıklamaya paralel olarak iki golcü arayışını sürdürüyor. Galatasaray’ın golcü adaylarından ilki Guangzhou Evergrande’de oynayan Alan Carvalho. Bu oyuncu için Çin kulübü ile 3 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşan Sarı-Kırmızılılar bu oyuncunun gelmesini beklerken, ikinci golcü için de iki isim üzerinde duruyor. Bunardan birisi Spartak Moskova’da oynayan ve Alan’ın vatandaşı olan Luiz Adriano. Brezilya Milli Takımı’nda da 4 kez forma giyen 31 yaşındaki oyuncu için, Galatasaray yönetiminin 5 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Aslan alternatif isim olarak da Sparta Prag’da görev yapan Ganalı Benjamin Tetteh’i gündemde tutuyor. Tetteh için kulübü 7.5 milyon euro isterken, Cim-Bom bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor.
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