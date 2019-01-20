13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3466
  • 6,0499
  • 219.661
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

İkinci golcü Tetteh ya da Adriano

Galatasaray, Alan’ın Çin’den gelmesini beklerken, kadroya takviye edilmesi düşünülen ikinci isim Sparta Prag’ın Ganalı forvetiyle, Spartak Moskova’nın Brezilyalı golcüsünden birisi olacak.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CİM-BOM, Yardımcı Antrenör Hasan Şaş’ın da Ankaragücü maçından sonra yaptığı açıklamaya paralel olarak iki golcü arayışını sürdürüyor. Galatasaray’ın golcü adaylarından ilki Guangzhou Evergrande’de oynayan Alan Carvalho. Bu oyuncu için Çin kulübü ile 3 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşan Sarı-Kırmızılılar bu oyuncunun gelmesini beklerken, ikinci golcü için de iki isim üzerinde duruyor. Bunardan birisi Spartak Moskova’da oynayan ve Alan’ın vatandaşı olan Luiz Adriano. Brezilya Milli Takımı’nda da 4 kez forma giyen 31 yaşındaki oyuncu için, Galatasaray yönetiminin 5 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Aslan alternatif isim olarak da Sparta Prag’da görev yapan Ganalı Benjamin Tetteh’i gündemde tutuyor. Tetteh için kulübü 7.5 milyon euro isterken, Cim-Bom bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor.

İlk anayasa: Teşkilat-ı Esasiye - Tarihte bugün 20 Ocak 1921

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'de hayat durdu! 5 bin uçak seferi iptal

ABD'de hayat durdu! 5 bin uçak seferi iptal

Mucize buluş: Vücutta ve damarlarda yüzebiliyor

Mucize buluş: Vücutta ve damarlarda yüzebiliyor

Batman'da bulundu! Kayalıkların arasına gizlemişler

Batman'da bulundu! Kayalıkların arasına gizlemişler

Komşu karıştı! Çok sayıda yaralı var

Komşu karıştı! Çok sayıda yaralı var

Pompeo'dan İran'a 'rehine' uyarısı

Pompeo'dan İran'a 'rehine' uyarısı

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Alman hükümetini tehdit etti

Alman hükümetini tehdit etti

Sınırda büyük panik yaşayan teröristler böyle görüntülendi

Sınırda büyük panik yaşayan teröristler böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

İlk anayasa: Teşkilat-ı Esasiye - Tarihte bugün 20 Ocak 1921

İlk anayasa: Teşkilat-ı Esasiye - Tarihte bugün 20 Ocak 1921

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA