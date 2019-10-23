'İkisini yenin elim güçlensin'

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BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı ziyaret etti ve futbolcularla yemek yedi. Çebi’nin ziyaretinde yeni yönetimde önemli görevler alması beklenen Erdal Torunoğulları, Emre Kocadağ ve Ahmet Mesut Urgancılar da Başkan’a eşlik etti. Çebi ve beraberindekiler önce Avcı ile bir süre görüşerek, takım hakkında bilgi aldı.

SİZ İYİ BİR EKİPSİNİZ

Çebi, yemekte futbolculara hitaben şunları söyledi: “Bugüne nasipmiş yeniden bir araya gelmek. Bu sefer Başkan olarak geldim. Yeni bir dönem başlıyor. Ben zor olanı kongrede hallettim. Camialar ve taraftarlar sportif başarı isterler. Huzurlu olmanızı, bana ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma güvenmenizi istiyorum. İyi bir ekibiz. Sizler de çok iyi bir ekipsiniz.”

SİZE YALAN SÖYLEMEM

“Son birkaç ay içindeki dağınıklığı ortadan kaldıralım. Değerli hocamız Abdullah Avcı ile yola devam edeceğiz. Önümüzde iki tane maç var. Braga ve Galatasakray’ı yenin, elimi güçlendirin. Siz bize yardım edeceksiniz, biz de size yardım edeceğiz. Bana ne zaman ihtiyaç duyarsanız koşarak buraya geleceğim. Size yalan söylemeyeceğim, sizi yalnız bırakmayacağım.”