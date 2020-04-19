İkiz futbolculardan 'evde kal' mesajı

IHA 19 Nisan 2020 Pazar 12:40 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 12:40

Göstermiş oldukları başarılı performans ile futbol kamuoyunun dikkatini çekerek U17 Milli Takımı’na seçilen Buse - Sude Dağdelen kardeşler korona virüs tedbirleri kapsamında evde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyorlar. ’İkiz Kuleler’ lakabı ile tanınan Buse ve Sude, gösterdikleri başarılı performans ile U17 Milli Takımı’na seçilerek bu yıl yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nda ay-yıldızlı forma ile ter dökeceklerdi. Tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle turnuvanın iptal edilmesiyle büyük bir üzüntü yaşayan Buse ve Sude, buna rağmen çalışmalarına ara vermiyor.

Futbolda gol kadar iyi savunma yapmanın önemine dikkat çeken Dağdelen kardeşler, "Şimdi korona virüse karşı iyi savunma yapma zamanı. Mesafeyi koru, kurallara uy korona virüsü yen. Evinde kal Türkiye" diye mesaj verdi.

Buse ve Sude’nin annesi aynı zamanda Türk Halk Müziği sanatçısı olan Ayşim Karpuzoğlu Dağdelen ise bir anne olarak çocuklarının başarısı ile gurur duyduğunu 2021 yılına ertelenen Dünya Şampiyonası’nda hem kızlarının başarılı bir performans sergileyeceklerine hem de milli takım olarak şampiyon olacaklarına canını gönülden inandığını belirtti.