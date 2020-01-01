01.01.2020 15:21 - Güncelleme: 01.01.2020 15:21

TM Dijital Haber Merkezi

Kariyerinde daha önce Juventus, Valencia, West Ham gibi takımlarda top koşturan, son olarak Torino’da 19 maçta 6 gol atan Zaza’nın Serie A ekibinden ayrılacağı öğrenilirken, İtalyan futbolcuya Sevilla, Sampdoria, Lecce, Cagliari’nin haricinde Beşiktaş’ın da talip olduğu fakat tecrübeli oyuncunun Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtildi. Daha önce Galatasaray’dan da resmi teklif almasına karşın, kiralık olarak Valencia’ya gitmeyi tercih eden Zaza’nın ilk tercihinin ülkesinde kalmaktan yana olduğu kaydedilirken, milli forvetin ikinci tercihini ise La Liga’dan yana kullanacağı anlaşıldı.

Daha önce Adem Ljajic’i Torino’dan alan Beşiktaş’ın İtalyan yöneticilerle sıkı ilişki içerisinde oldukları bilinirken, işlerin Zaza’nın ikna olmasına kaldığı bildirildi.