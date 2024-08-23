İl Müdürü Öztürk başarılı güreşçileri tebrik etti

Başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörlerini kutlayan İl Müdürü Öztürk, güreşin Türk spor kültüründeki önemine vurgu yaparak, ata sporunda Manisalı sporcuların elde ettiği başarıların gurur verici olduğunu belirtti. İl Müdürü Öztürk, sporculara bundan sonraki müsabakalarda da başarılar dileyerek desteklerinin her zaman devam edeceğini ifade etti.

Antrenörler de sporcuların elde ettikleri başarılarda verilen desteğin büyük rol oynadığını belirterek İl Müdürü Yunus Öztürk'e teşekkürlerini iletti.