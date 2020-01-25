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Spor

Robert Prosinecki: İleride çok daha iyi olacağız

Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki açıklamalarda bulundu.

AA25.01.2020  18:46 - Güncelleme: 25.01.2020  18:46

Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, iyi başladıkları ve iyi oynadıkları karşılaşmadan bir puanla ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Prosinecki, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşma boyunca oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu belirterek, "Çok önemli mücadeleydi ve biz maça çok iyi başladık. Golü bulduk, oyunun kontrolü bizdeydi, rakibi oynatmadık." dedi.

Maçı bitirebilecek şansları yakaladıklarını ifade eden Prosinecki, şunları kaydetti:

"Ardından ikinci yarı Ankaragücü 10 kişi kaldı, oyunun kontrolü yine bizdeydi. 4'e 1 pozisyon yakaladık, inanılmaz bir şekilde kaçırdık. Maçı bitirebilecek şansları elde ettik, onlardan da yararlanamadık. Ankaragücü, biz atamayınca geldi ve golü attı. Değişimimiz ve gelişimimiz çok iyi. Gerçekten sahada savaşan, iyi oynayan bir takım vardı. Oyuncularımın önceki sonuçlardan kaynaklı öz güven eksikliği var. Tabiri caizse kazanmaktan korkuyoruz. Bir şekilde golü atamamamızın sebebi buydu ama havlu atmıyoruz, biz buradayız. Kayserispor gerçekten bugün gösterdiği futbolu galibiyetlerle taçlandırıp yoluna devam edecek . Bundan kimsenin şüphesi olmasın, ileride çok daha iyi olacağız."

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