İletişim Başkanlığı ''Türkiye-Katar Ulus Markalama Paneli'' düzenleyecek

İletişim Başkanlığı, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası organizasyonu için DOHA'da "Türkiye-Katar Ulus Markalama Paneli" düzenleneceğini duyurdu.

19 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Rixos Gulf Hotel Doha'da düzenlenecek olan panele konuşmacı olarak, T.C Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Murat Karagöz, T.C İletişim Başkanlığı Türkiye Marka Ofisi Koordinatörü Nur Özkan Erbay ve Katar Al-Sharq Medya Grubu Başkan Yardımcısı Jaber Al Harami katılacak.

İşte İletişim Başkanlığı'nın açıklaması: