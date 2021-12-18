İlhan Palut: Berabere bitecek bir maç beni üzerdi

18 Aralık 2021 Cumartesi 19:06 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 19:12

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fraport Tav Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılamanın ardından İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında galibiyeti isteyen bir Konyaspor takımı olarak sahada mücadele ettiklerini belirten İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Zor bir karşılaşma olacağını öngörüyorduk. Antalyaspor takımına baktığımız zaman belirli biri çıkışı olan, agresif oynayan, istekli oynayan çıkış trendinde olan bir rakibimizdi. Bizim de zaten ligdeki gidişimiz ortadaydı. Ben de bunun zor bir karşılaşma olacağını biliyordum. İlk yarıda tam da tahmin ettiğimiz gibi bir maç oldu. Oyunsal anlamda üstünlüğü ele almakta zorlandık. Çok pozisyonu olmayan bir ilk yarıydı. İki takımda dengeli bir ilk yarı oynadı. Tipik bir beraberlik maçı şeklinde geçen bir ilk yarıydı. Ama ikinci yarıya baktığımız zaman, 46'ncı dakikadan itibaren oyun üstünlüğünü ele alan bir Konyaspor takımı vardı sahada. İsteyen, mücadele eden, ataklarıyla golü arayan ve bundan son dakikaya kadar vazgeçmeyen bir takım profili izledik. Bu oyun sonrasında berabere bitecek bir maç beni üzerdi. Oyuncularımın bu çabalarının karşılığını son dakikada da olsa almaları beni mutlu etti. Oyuncularımı kutluyorum. Hafta için bazı organizasyonlarla taraftarımızı maça davet ettik. Onlar da sağ olsun geldiler ve bizim yanımızda oldular. Desteklerinin sonucunda evlerine mutlu gönderdiğimiz için mutluyuz. Antalyaspor'a başarılar diliyorum." diye konuştu.