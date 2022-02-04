İlhan Palut: Bizim için çok önemli bir 3 puandı

AA 4 Şubat 2022 Cuma 23:52 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 23:52

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 1-0 yenen İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, kendileri için çok önemli bir 3 puanı aldıklarını söyledi.

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarında kazandıkları 3 puanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Ligin ikinci yarısında her takım için zorlu haftaların başladığını aktaran Palut, "Bugün de çok zor maçlardan biri olacağı belliydi. Çünkü Giresunspor son haftalarda biraz aşağı hatta yaklaştı ve bugün bunun reaksiyonunu onlardan bekliyorduk. Özellikle ilk yarı son derece dominant bir oyun oynadık." diye konuştu.

Palut, ilk yarıda son pas ve vuruş tercihleriyle skoru bulamadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

İkinci yarıya geldiğimizde bir 15 dakika aslında tempomuz düştü. Çok basit top kayıpları yapmaya başladık. Ama 60'ıncı dakikadan sonra tekrar tempoyu yükselten ve skoru bulan bir Konyaspor vardı. Bunları yaparken de ciddi bir pozisyon vermedik. Skoru artıramasak da maçı 1-0 kazanmayı bildik. Bizim için çok önemli bir 3 puandı. Oyuncularıma mücadele için teşekkür ediyorum.

Lider Trabzonspor ile puan farkının azalmasıyla ilgili soru üzerine Palut, "Trabzonspor, yarın bir maç oynayacak. Sonuçta gelecek hafta oraya gideceğiz. Bir şekilde biz ligde iyi yerde tutunmaya devam etmek istiyoruz. Takibimizi sürdürmek istiyoruz. Onun ötesinde mücadelemizi, oyunumuzu her maç devam ettirmek istiyoruz. Buna önümüzdeki hafta oynayacağımız maç da dahil." ifadelerini kullandı.