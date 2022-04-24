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Spor

İlhan Palut: Bu maç bize dersler verdi

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenen Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA24 Nisan 2022 Pazar 20:38 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, galibiyete sevindiklerini ancak kendilerine dersler de çıkararak yollarına devam edeceklerini söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün hedefleri doğrultusunda mutlak kazanmaları gereken bir maç oynadıklarını ifade etti.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve golü bulduklarını anlatan Palut, şunları kaydetti:

Ardından Malatya 10 kişi kaldı, bunun üzerine bir tane daha gol bulduk. Yani maçın kolaylaşması adına bütün fırsatlar belki bizim ayağımıza kadar geldi ama futbol çok ciddi bir oyun. İkinci yarı beklenilen tempomuzu artırıp belki skor anlamında oyunu daha da rahatlatmamız gerekirken bir anda üst üste hatalar yapmaya başladık. Hatalarımız süre geldi ve çok sıkıntıyla maçı bitirdik. Burada kazanmak değerli, 3 puanı hanemize yazdırdık ama bu maç bize dersler verdi. Rakip kaç kişi olursa olsun, rakibin ligdeki konumu ne olursa olsun futbol ciddiyet isteyen bir oyun. Şükür ediyorum ki bugünkü bir anlık motive kaybımızın bedelini çok ağır ödemedik. Oyuncularımızla tabii ki bunu değerlendireceğiz. Oyuncularımıza bu mantaliteyi yüklemesi gereken de en başta benim. Üç puana sevineceğiz, derslerimizi alacağız geri kalan sürede de yolumuza devam edeceğiz.

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