İlhan Palut: Çok özel bir oyuncu

11 Aralık 2021 Cumartesi 17:23 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 17:23

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, çok iyi mücadele ederek önemli bir galibiyet aldıkları söyledi.

İlhan Palut, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Benzer oyun sistemlerine sahip 2 takımın mücadele ettiğini belirten Palut, "Zor bir karşılaşma olacağını düşünüyordum. Fatih Karagümrük, pozitif futbol adına örnek veren, kompakt bir takım. Bizim de benzer futbol anlayışımız vardı. Keyifli mücadele olacağını biliyordum. Defans arkası bir koşuyla geri düşmemize rağmen oyun disiplininden kopmadık. İlk yarı golü bulmamız kritikti. İkinci yarıda iyi mücadele ettik ve çok pozisyon bulduk. Puan tablosu açısından da kritik bir maçtı. İyi mücadele ettiğimiz ve pozitif futbol adına güzel örnekler sunduğumuz için oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaydettiği 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Serdar Gürler'in performansıyla ilgili İlhan Palut, "Serdar Gürler, sezon başında kamp dönemi geçirmedi. Adım adım yükselen bir formu var. Çok özel bir oyuncu. Serdar'ı devamlılık sorunundan arındırıp formda tutmaya çalışıyoruz. Formda bir Serdar, ligde her maçta fark yaratabilir." diye görüş belirtti.