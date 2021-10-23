İlhan Palut: Daha dikkatli olalım konsantrasyonuyla maça çıktık

23 Ekim 2021 Cumartesi 19:08 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 19:08

Süper Lig'in 10'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İşte İlhan Palut'un açıklamaları:

"Birçok maçta ortaya koyduğumuz güçlü bir oyun vardı sezon başından beri. Ama son periyotta bunu skora yansıtmakta başarılı olamadık. İlk önce bir beraberlik serisi ve son olarak bir Galatasaray mağlubiyeti aldık. Kazanalım da nasıl oynarsak demedik, oyunumuza devam edelim ama bunu skora yansıtmak için de daha dikkatli olalım konsantrasyonuyla maça çıktık. Nitekim ilk yarıda iki gol bulduk. Daha fazlasını da bulabilirdik. İkinci yarı top biraz daha Kayserispor'da kaldı. Fakat onlar adına net pozisyonlara girmelerine izin vermedik. İyi kontra fırsatları yakaladık. Ama skoru 2-0'da bir şekilde tuttuk. Galibiyet stresinin olmaması adına bu maç çok önemliydi. Yoksa bir şekilde oyun dışında bir galip gelme reaksiyonuyla belki doğrulardan kopabilirdik. Bu galibiyet bizim için hem bu durumu düşmemek hem de puansal motivasyonumuzu artırma adına önemliydi. Oyuncularıma gösterdikleri mücadeleden dolayı taraftarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.