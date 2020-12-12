İlhan Palut: Defalarca seyretmemize rağmen penaltının nedenini anlayamadık

AA 12 Aralık 2020 Cumartesi 20:52 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 20:52

Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, rakiplerine pozisyon vermedikleri ilk yarıyı son saniyede penaltı golüyle geride kapattıklarını belirtti.

İkinci yarıda rakiplerinin farkı 2'ye çıkarmasına rağmen 2-2'yi yakaladıklarını aktaran Palut, "Maçın seyrine baktığımız zaman 3-2 öne geçme şansı olan takım daha çok bizdik. Hücum girişimleri ve ataklar bunu gösteriyordu." ifadelerini kullandı.

Palut, anlam veremedikleri bir penaltı golüyle 3-2 mağlup olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Maçın içinde biz kulübede öyle bir atmosfer hissettik ki herhangi bir tartışmalı karar VAR'a gittiği zaman biz haklı bile olsak lehimize bir karar çıkmayacağı son derece belliydi. Son dakikadaki penaltı pozisyonuna baktığımız zaman neden penaltı verildiği konusunda biz bulunduğumuz noktadan hiçbir şey anlamadık.

Belki biz pozisyona uzağız görememişizdir dedik ama soyunma odasına geçtiğimiz zaman pozisyonu defalarca seyretmemize rağmen penaltının neden verildiğini hala anlayamadık."



"Böyle basit bir penaltının verilmesinde beklentimiz VAR hakeminin devreye girmesiydi ama VAR hakemi böyle bir uyarı ihtiyacı duymadı." ifadesini kullanan Palut, şunları aktardı:



"Aynı hakem penaltı atışından sonra hakemin düdüğünü çalması ve tekrar kararı vermesinde ise bu kararı değiştirme adına ısrarla hakemi uyardı ve bu kararı gole çevirdi. Keşke verilen oldukça basit penaltı pozisyonunda da hakemi aynı şekilde uyarsaydı. Tabii ki maçlar kazanılır, kaybedilir ama oyuncularımızın sahada verdikleri bir emek vardı bu emeğin basit bir düdükle boşa gitmesi hepimiz adına üzüntü verici.

Kaybetmek her zaman üzücü ama bugünden bize kalan artı taraf oyuncularımızın maçı bırakmama duygusu, yediğimiz gollere reaksiyon göstermeleri. Zamanımız yok konsantre olmamız gereken bir kupa maçı ve hemen ardından lig maçımız var. Bu maçlara konsantre olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."