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Spor

İlhan Palut: Golün her çeşidini yiyoruz

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 yenilen Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA9 Mayıs 2022 Pazartesi 23:46 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 3-2 yenilen İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, haftanın puansal anlamda en zarar eden takımının kendileri olduğunu söyledi.

Palut, Antalya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, haftayı puansız kapatmanın üzüntüsünü yaşadıklarını anlattı.

Maçta daha fazla gol atabilecekken bunu değerlendiremediklerini ve savunma hattında hatalar yaptıklarını dile getiren Palut, şöyle konuştu:

Fenerbahçe'ye yaklaşma, Başakşehir, Alanyaspor'dan uzaklaşma şansımız varken, bunun tam tersi oldu. Haftanın puansal anlamda en zarar eden takımı Konyaspor oldu. Ofansif anlamda takımın gösterdiği performanstan memnunum. Madalyonun diğer tarafına bakarsak, çok kötü savunma yaptık. Bunu uzun zamandır kötü yapıyoruz. İki maç kaldı. En azından üçüncülük konumumuzu korumak adına ayakta kalmalıyız, daha çok çalışmalıyız. En büyük sorunumuz savunmayı çok kötü yapmamız. Golün her çeşidini yiyoruz. Bunu çözeceğiz.

Palut, hakem Mete Kalkavan'ın Antalyaspor lehine verdiği penaltı kararının doğru olmadığını savunarak, "Böyle bir penaltı olabilir mi? Ne kadar basit. Neden bu acelecilik? Bunun kasti olduğunu da düşünmüyorum. Daha dikkatli olmak lazım." ifadesini kullandı.

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