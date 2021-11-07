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Spor

İlhan Palut: Maçın kırılma anları bizim lehimize gelişti

Göztepe deplasmanında 2-0 kazanan İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut çok değerli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

AA7 Kasım 2021 Pazar 16:57 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 16:57
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, "Konyaspor çok iyi bir gününde değildi, maçın kırılma anları bizim lehimize gelişti ve buradan çok değerli bir galibiyet aldık." dedi.

Palut, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, zor geçeceğini bildikleri karşılaşmaya rakiplerinin önde baskı yaparak başladığını söyledi.

Göztepe'nin son maçlarda önde baskıyı iyi uygulayan bir takım olduğunu belirten Palut, şöyle konuştu:

"Beklemediğimiz şey ilk 15 dakikada baskıyı aşamamamız oldu. Daha sonra oyunda dengeyi sağladık ve ataklar gelmeye başladı. Direkten dönen top, sonra gelen gol. Bizim futbolcuların ayakları yere daha sağlam bastı. Göztepe'nin ilk yarının sonunda yediği kırmızı kart ve eksik kalması bizim gibi iyi pas yapan bir takım için gerçekten avantajdı. İkinci yarı 10 dakikada Göztepe etkili bir giriş yapsa da oyunun kontrolünü elimizde tutuk. Skoru artırabileceğimiz anlar vardı, olmadı. Konyaspor çok iyi bir gününde değildi, maçın kırılma anları bizim lehimize gelişti ve buradan çok değerli bir galibiyet aldık. Takımımı kutluyorum, Göztepe'ye de başarılar diliyorum."

Palut, takım doktorunun müsabakada sakatlanan Zymer Bytqi'nin dizinde ciddi bir problem olmadığını tahmin ettiğini sözlerine ekledi.

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