İlhan Palut: Takımın karakterli bir mücadele gösterdiğini düşünüyorum

17 Ekim 2021 Pazar 19:21 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 19:21

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

İyi oynadıklarını belirten Palut, "Ofansif anlamda eksik oyuncularımız olabilir fakat bu eksikliğimizi defansif kurguyla tolare etmeye çalışmayacağız demiştik. 2. yarının tamamında takımım bu reaksiyonu gösterdi. Topa sahip olma oranı bir yere kadar önemli, bunu desteklemek gerekiyor. Maçın başında hiç beklemediğimiz, bizim de şaşırdığımız, enteresan bir gol yedik. Bunu telafi etmeye çalıştık ama başarılı olamadık. Belki ilk kez yenildik. Yenilmesek bile çok berabere kalıyoruz diye bir yorum var, kazanmak istiyorduk Galatasaray deplasmanı da olsa. Üzgünüz ama ben takımımın olumlu sinyaller verdiğini, takımın karakterli bir mücadele gösterdiğini düşünüyorum." dedi.

Forvet oyuncularının son durumu sorulan teknik adam, "Cikalleshi kendini iyi hissediyor, aramıza katılacaktır. Her ne kadar telafi edecek yollarımız olsa da direkt forvetin katkısı önemli. Bugün 34 orta yaptık, kafa vuruşu iyi olan bir forvetle belki sonuca gidebilirdik. Ahmed Hassan'ın riske edilme ihtimali vardı ama onun da bu haftaki çalışmalarla aramıza döneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.