İlhan Palut: Transferinde sona yaklaşılan oyuncular var

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda bulundu. Göreve geldikleri ilk günden beri oyuncu belirleme konusunda yoğun çalışma içinde oldukları belirten İlhan Palut,

"Biz şu anda bir panik durumuna geçersek üst üste hatalar yapabiliriz. Onun için biz hata yapmak istemiyoruz. Geç oldu doğru, geç olacak doğru ama biz buraya iyi oyuncular alarak desteklemek istiyoruz. Çünkü bu kulüp, çok yoğun futbolcuların gelip gittiği bir takım. Biz de buraya doğru oyuncularla destek vermek istiyoruz." dedi.

Palut, çalışmaların sürdüğünün altını çizerek, "Transferinde sona yaklaşılan oyuncular var. En kısa sürede takımımız doğru isimlerle anlaşacaktır." diye konuştu.

Transferde birçok oyuncuya ihtiyaçları olduğunu aktaran Palut, şu değerlendirmede bulundu:

"Transferde mevki veya sayı vermenin bir anlamı yok ama hatırı sayılır oyuncu almak istiyoruz. Bünyemizde çok fazla genç oyuncu var. Transferlerden sonra onlarla devam etme şansımız pek olmayabilir. Alanyaspor'dan Arnaud Lusamba ve İspanyol oyuncu Oscar Pinchi ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bugüne kadar yapılan transferler daha çok geleceğe yönelik oyuncular oldu. İnşallah bu oyuncular uzun vadede yararlı olacak kulübümüze. Bundan sonra bizim olan ihtiyacımız daha çok Süper Lig'de direk oynayabilecek oyuncular olacak."

Palut, Rizespor ile çok güzel şeyler yapmak istediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İlk olarak takımın kurulum aşamasının bitmesi lazım. Transferde sayı vermek istemiyorum, çok oyuncuya ihtiyaç var. Ne kadar oyuncu gelirse bizim için o kadar iyi olur ama transfer baskısı altında, 'Bu da gelsin', 'O oyuncuyu da alalım', 'Tamam ne yapalım bunu çok beğenmedik ama şu anda oyuncumuz yok, bunu da alalım' noktasında değiliz. Hala iyi oyunculara gitmeye çalışıyoruz. Gerekirse lige çok ideal olmayan bir kadro ile başlama pahasına gidiyoruz. Keşke daha önce istenilen oyuncular Rize'ye gelse, tam kadro çalışabilsek."

Teknik direktör Palut, "Gelinen noktada endişe duyuyor musunuz?" sorusu üzerine, "Hiçbir endişem yok, orta ve uzun vadede asla endişem yok. İstenilen kadro oluşmadı ama bu demek değildir ligin başında istenilmeyen sonuçları alacağız." yanıtını verdi.

Palut, ellerinde bir kadro bulunduğu için "Yandık, bittik, ne yapacağız?" durumunda olmadıklarını, en iyisini yapmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.