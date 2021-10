İlhan Palut'tan Fenerbahçe açıklaması

AA 28 Ekim 2021 Perşembe 15:14 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 15:14

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İlhan Palut, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi yaptığı açıklamada, ligde her maçın zorlu geçtiğini söyledi.

Hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla tamamlayacaklarını ifade eden Palut, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe önemli ve değerli bir rakip. Tabii ki onlara saygı duyuyoruz. Her maçta rakipten bağımsız bir şekilde mücadele etmemiz lazım. Bu maçta da çok iyi mücadele etmek istiyoruz. İnşallah güzel bir karşılaşma olur. Her iç saha maçında olduğu gibi güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Önceliğimiz iyi futbol ve mücadele, bunun sonunda da iyi bir skor elde edersek hem bizim adımıza hem taraftarımız adına umutlu oluruz. Fenerbahçe'nin hiçbir maça motivasyonu eksik bir şekilde çıktığını görmedim. Gerçekten sahada ciddiyetini koruyabilen bir takım. Ben o anlamda zaten problemi olan bir takım olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki 1-2 maçlık yıpranmalarından buradan alacakları güzel bir sonuçla çıkmak isteyeceklerdir. Bu gayet normal, bunu bekliyoruz. Biz de iyi mücadele ve oyunla karşılık vermeye çalışacağız."

Palut, futbolda her an her şeyin olabileceğini, ancak kendilerinin sahada doğru bildiklerini, disiplinli bir şekilde mücadelelerine yansıtmak istediklerini belirterek, "Skor ne olursa olsun amacımız 90 dakika kendi oyunumuzu sergilemek." dedi.

Fenerbahçe'nin karşısına özgüveni yüksek bir şekilde çıkmak istediklerini vurgulayan Palut, şöyle devam etti:



"Şu anda özel olarak maçın başında hemen Fenerbahçe'ye gol atalım diye planımız yok. Fenerbahçe'yi bekleyelim, alanlardan yararlanalım gibi bir strateji içerisinde de değiliz. Biz maçın başıyla beraber özgüvenli bir şekilde kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Tabii ki bunu kendi adımıza skor avantajına çevirebilirsek bizim için hem moral motivasyon hem rakibin alabileceği riskler konusunda maçın devam eden dakikaları adına olumlu bir durum olur."

AHMED HASSAN: "KESİNLİKLE GALİP AYRILMAK İSTİYORUZ."

Yeşil-beyazlı oyuncu Ahmed Hassan ise zorlu bir maç olacağını bildiklerini o yüzden de çok çalıştıklarını söyledi.

Kısa süreliğine bir sakatlık yaşadığını hatırlatan Ahmed Hassan, "Fenerbahçe maçından kesinlikle galip ayrılmak istiyoruz. Taraftarlarımızın benden gol beklentisi var. Bunun farkındayım ve çok gol atmak istiyorum. Ancak bazen gol atamasak da takımımızın galibiyetinde pay sahibi olmak benim için önemli." diye konuştu.