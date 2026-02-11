İSTANBUL 10°C / 7°C
11 Şubat 2026 Çarşamba
Spor

İlk 11'in değişmez ismi oldu! Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezi Jayden Oosterwolde

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun vazgeçilmezi olan Jayden Oosterwolde performansıyla dikkat çekiyor. 24 yaşındaki genç futbolcu forma giydiği 33 maçın 32'sine 11'de başladı ve 2 bin 800 doksan bir dakika sahada kaldı. İşte detaylar...

11 Şubat 2026 Çarşamba 15:39
Fenerbahçe'de 11'in değişmez isimlerinden biri Jayden Oosterwolde oldu. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun en fazla şans verdiği futbolculardan olan Hollandalı stoper, saha içindeki mücadelesiyle de ön plana çıkıyor.

Jayden Oosterwolde, forma giydiği 33 maçın 32'sine 11'de başladı. 24 yaşındaki futbolcu, 2 bin 800 doksan bir dakika sahada kaldı.

Ligde maç başına 3,2 top çalmayla oynayan Oosterwolde, ortalama bir defa da pas arası yapıyor. Her maç ortalama 3 kez topu takımına kazandıran Hollandalı stoper, 2,9 kez de tehlike engelledi.

Sorumluluk almaktan kaçınmayan 24 yaşındaki futbolcu, zaman zaman takımın atağa çıkmasını sağlıyor. Ligde oynadığı maçlarda kendi yarı sahasında yüzde 95 pas isabetiyle oynayan Oosterwolde'nin rakip sahadaki oranı ise yüzde 83...

24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2028 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

