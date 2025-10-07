İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2025 Salı / 15 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7032
  • EURO
    48,7778
  • ALTIN
    5310.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İlk 8 haftada 22 puan topladı! Galatasaray'da şampiyonluk alameti
Spor

İlk 8 haftada 22 puan topladı! Galatasaray'da şampiyonluk alameti

Bu sezon Süper Lig'in ilk 8 haftasında 22 puan toplayan Galatasaray şampiyon oluğu 023-2024 ve 2024-2025 sezonlarının ilk 8 haftalarında da 22'şer puan toplamayı başarmıştı. Sarı kırmızılı ekip milli araya en rakibi Trabzonspor'un 5 puan önünde girdi. İşte detaylar...

AKŞAM7 Ekim 2025 Salı 09:30 - Güncelleme:
İlk 8 haftada 22 puan topladı! Galatasaray'da şampiyonluk alameti
ABONE OL

Süper Lig'in ilk 8 haftasını 22 puanla lider tamamlayan Galatasaray, aynı zamanda en çok gol atan takım oldu. Sarı Kırmızılılar, ligde oynadığı 8 karşılaşmada sadece 2 puan kaybı yaşarken, milli maçlar için verilen araya en yakın rakibi Trabzonspor'un 5 puan önünde lider olarak girdi. Cim-Bom, deplasmanda Alanyaspor'u mağlup etmesiyle 7'de 7 yapmış ve lig tarihindeki en iyi başlangıcını gerçekleştirmişti.

Süper Lig'de bu sezon 22 puan alarak liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, geride kalan 2 sezondaki başarısını da tekrarladı. Sarı-Kırmızılılar, şampiyon olduğu 2023-24 ve 2024-25 sezonlarının ilk 8 haftalarında da 22'şer puan toplamayı başarmıştı. 2022- 23 sezonunda da şampiyon olan Cim-Bom, ilk 8 haftada 17 puan almıştı. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'da geride kalan haftalarda 9 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Mauro Icardi 5, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı 3'er, Osimhen ve Yunus Akgün 2'şer, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez de 1'er gol kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.