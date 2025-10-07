Süper Lig'in ilk 8 haftasını 22 puanla lider tamamlayan Galatasaray, aynı zamanda en çok gol atan takım oldu. Sarı Kırmızılılar, ligde oynadığı 8 karşılaşmada sadece 2 puan kaybı yaşarken, milli maçlar için verilen araya en yakın rakibi Trabzonspor'un 5 puan önünde lider olarak girdi. Cim-Bom, deplasmanda Alanyaspor'u mağlup etmesiyle 7'de 7 yapmış ve lig tarihindeki en iyi başlangıcını gerçekleştirmişti.

Süper Lig'de bu sezon 22 puan alarak liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, geride kalan 2 sezondaki başarısını da tekrarladı. Sarı-Kırmızılılar, şampiyon olduğu 2023-24 ve 2024-25 sezonlarının ilk 8 haftalarında da 22'şer puan toplamayı başarmıştı. 2022- 23 sezonunda da şampiyon olan Cim-Bom, ilk 8 haftada 17 puan almıştı. Öte yandan Sarı-Kırmızılılar'da geride kalan haftalarda 9 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Mauro Icardi 5, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı 3'er, Osimhen ve Yunus Akgün 2'şer, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez de 1'er gol kaydetti.