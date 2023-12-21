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Spor

İlk açıklama geldi! Başakşehir'den Avrupa Süper Ligi kararı

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddettiklerini sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu.

IHA21 Aralık 2023 Perşembe 17:06 - Güncelleme:
İlk açıklama geldi! Başakşehir'den Avrupa Süper Ligi kararı
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RAMS Başakşehir, Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA), Avrupa Süper Ligi'ni desteklememe kararına katıldıklarını duyurdu.

Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine hükmetti. Bu kararın ardından Avrupa Kulüpler Birliği de, Avrupa Süper Ligi'ni desteklemediklerini ve bu projeyi onaylamadıklarıyla ilgili açıklama yayımladı. Başakşehir de resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA) aldığı Avrupa Süper Ligi'ni desteklememe kararına katıldığını ve ECA ile iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini duyurdu.

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