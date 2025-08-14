İSTANBUL 30°C / 24°C
  İlk dakikadan penaltı! Beşiktaş maça kalesinde golle başladı
Spor

İlk dakikadan penaltı! Beşiktaş maça kalesinde golle başladı

Beşiktai-St. Patrick's mücadelesinin henüz ilk dakikasında ilginç bir an yaşandı. İrlanda ekibi atağa kalktığı ilk pozisyonda penaltı kazandı.

14 Ağustos 2025 Perşembe 21:24
İlk dakikadan penaltı! Beşiktaş maça kalesinde golle başladı
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında St. Patrick's takımını konuk etti. Henüz maçın başında İrlanda temsilcisi penaltı kazandı.

Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte St. Patrick's Beşiktaş yarı sahasına girdi. Ceza sahasına yapılan ortada Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista, topa müdahalede bulundu. Karşılaşmanın hakemi, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşunda topun başına geçen Carty, Mert Günok'u avlamayı başardı ve 3. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

İŞTE O POZİSYON

Fotoğraf: HT Spor

