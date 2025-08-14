UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, sahasında St. Patrick's takımını konuk etti. Henüz maçın başında İrlanda temsilcisi penaltı kazandı.
Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte St. Patrick's Beşiktaş yarı sahasına girdi. Ceza sahasına yapılan ortada Beşiktaşlı futbolcu Gabriel Paulista, topa müdahalede bulundu. Karşılaşmanın hakemi, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı vuruşunda topun başına geçen Carty, Mert Günok'u avlamayı başardı ve 3. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
İŞTE O POZİSYON
Fotoğraf: HT Spor