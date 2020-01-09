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Spor

'İlk dönemler kolay değildi'

Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı, “Burak, Cenk’i buraya çağırdı. Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki değerli milli takım oyuncusu...” açıklamasını yaptı.

08.01.2020  23:57 - Güncelleme: 09.01.2020  08:00

TRT Spor’a konuşan Abdullah Avcı, “Bugün (dün) Başkan kampa katılacak. Onunla bir toplantı yapacağız. Limitlere bakacağız. Transfer yapabilecek miyiz, yoksa yapamayacak mıyız, bunları konuşacağız. Biz her durumda mevcut performansı yukarıya çekeceğiz. Bu da bir transferdir aslında. Verileri takip ediyoruz. Şu anki seviyemiz gayet iyi. İlk yarıdaki performansımızı ve takım oyununu nasıl artırırız, bunun için çalışıyoruz” dedi.

İLK DÖNEMLER KOLAY DEĞİLDİ

Avcı, “İlk dönemlerim kolay değildi. Yeni bir takım, biz yeniyiz, oyuncuların düşünceleri var. Sakatların düzelmesi, transferlerin etkisi, bizim dokunuşlarımız… Daha sonra da potaya girdik. Bunun sunumunu da yarın (bugün) arkadaşlarımıza yapacağız ve detayları anlatacağız. Burak Yımaz, Cenk Tosun’a, ‘Come to Beşiktaş’ dedi. Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki değerli milli takım oyuncusu...” şeklinde konuştu.

(Akşam)

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