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Spor

İlk finalist Anadolu Efes oldu!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 97-90 kazanan Anadolu Efes, seriyi 3-0 yaparak finale çıkan ilk takım oldu.

2 Haziran 2024 Pazar 22:47 - Güncelleme:
İlk finalist Anadolu Efes oldu!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 97-90 yenen Anadolu Efes seriyi 3-0 kazanarak, finale çıkan ilk takım oldu.

Pınar Karşıyaka'nın 5 dakikasını 12-11 önde geçtiği ilk periyotta üstünlüğü ele geçiren Anadolu Efes, Larkin'in 12, Doğuş'un 9 sayı ürettiği periyodu 24-20 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Vitto Brown ve Jaylon Brown'un sayılarıyla 27-26 öne geçen ev sahibi ekip karşısında Larkin, Willis ve Beubois ile sayılar bulan Anadolu Efes, 15. dakikayı 9 sayı farkla 37-28 önde geçti. Farkı 11 sayıyaya (39-28) kadar çıkaran Anadolu Efes, soyunma odasına 48-42 üstün gitti.

Üçüncü periyotta farkı 12 sayıya (54-42) yükselten Anadolu Efes karşısında Pınar Karşıyaka, farkı eritmeyi başardı. Son dakikaya 67-65 önde giren Anadolu Efes, periyodu 72-67 önde tamamladı.

Son periyodun başında Kenan Sipahi'nin 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya indiren (70-72) rakibine, 5-0'lık seriyle cevap veren Anadolu Efes 33. dakikayı 80-75 üstün geçti. Son 2 dakikaya 88-84 üstün giren Anadolu Efes, müsabakadan 97-90 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Shane Larkin 28 sayı 6 asist, Pınar Karşıyaka'da Errick McCollum 28 sayı 7 asistle mücadele etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 14, McCollum 28, Martin 16, Vitto Brown 17, Furkan Haltalı 8, Jaylon Brown 4, Efe Ergi Tırpancı, Thomas Akyazılı 3, Mert Celep

Anadolu Efes: Larkin 28, Doğuş Özdemiroğlu 16, Clyburn 19, Oturu 5, Ercan Osmani, Beaubois 11, Erkan Yılmaz 5, Willis 13

1. Periyot: 20-24

Devre: 42-48

3. Periyot: 67-72

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