Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) yarı final ilk maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçı İspanya 2-1'lik skorla kazandı.

Fransa, 9. dakikada öne geçti. Bu dakikada Kylian Mbappe'nin soldan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Randal Kolo Muani, takımını öne geçirdi. Bu aynı zamanda Fransa'nın EURO2024'te akan oyunda attığı ilk gol oldu.

YAMAL'DAN HARİKA GOL!

İspanya, genç yıldızı Lamine Yamal ile 21. dakikada eşitliği buldu. 16 yaşındaki futbolcu, ceza sahasından şık bir gol atarak skoru 1-1'e getirdi. Yamal, bu golle birlikte tarihe geçti.

Yamal, attığı golle Pepe'nin (17 yaş 239 gün) rekorunu kırarak büyük turnuvalar tarihinde gol atan genç oyuncu oldu. (16 yaş 362 gün)

Genç yıldız ayrıca, 19 yaşında gol atarak rekoru elinde bulunduran Arda Güler'i de geçerek Avrupa Şampiyonası tarihinde de gol atan en genç isim olmayı başardı.

İSPANYA ÖNE GEÇTİ

İspanya, 25. dakikada ise Dani Olmo ile öne geçti. Sağdan gelen ortada ceza sahasında topu önünde bulan Olmo, savunmadan sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi.

İspanya, Fransa karşısında soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İSPANYA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

İspanya, ilk yarıda bulduğu 2-1'lik üstünlüğü maç sonuna kadar korumayı başardı ve sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Bu sonucun ardından İspanya, EURO2024'te ilk finalist oldu. Fransa ise turnuvaya yarı finalde veda etti.

İspanya'nın finaldeki rakibi İngiltere ile Hollanda arasında oynanacak yarı final karşılaşmasının ardından belli olacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final 14 Temmuz Pazar günü oynanacak.