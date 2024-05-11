İlk görüşme gerçekleşti! Beşiktaş'a Kongolu kanat

Yeni sezonda hedefe oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş yönetimi yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

İLK HEDEF SILAS

Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın durumuna göre bir kanat transferi yapması beklenen yönetime menajerlerin Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Silas Katompa'yı önerdikleri öğrenildi.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

25 yaşındaki Kongolu sağ kanat oyuncusunun temsilcisinin geçen hafta İstanbul'a gelip Siyah- Beyazlı kurmaylarla görüşme yaptığı da belirlendi.

Yönetimin gelecek olan yeni teknik direktörün kararına göre sezon sonunda yıldız futbolcunun menajeri ile tekrar temasa geçebileceği de gelen haberler arasında.

26 MAÇA ÇIKTI

Çalım yeteneği ve süratiyle dikkat çeken Silas, bu sezon Stuttgart formasıyla çıktığı 26 maçta 6 gol, 5 asistlik performans sergiledi.