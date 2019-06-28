İlk imzayı Boyd atacak

TRANSFERDE henüz kimseye imza attıramayan Beşiktaş’ın ilk bombası Tyler Boyd olacak... Siyah-Beyazlı yönetim geçen sezonun ikinci yarısını Ankaragücü’nde kiralık olarak geçiren ABD’li sol kanat oyuncu ve kulübü Guimaraes ile el sıkıştı. 24 yaşındaki oyuncu ile yapılan görüşmelerde senelik 1.5 milyon euro ve 2+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldı.

ÖDEME TAKVİMİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Guimaraes ile yapılan bonservis pazarlığında ise 2 milyon euroya söz kesildi. Şu anda sadece Portekizli yöneticiler ve Beşiktaşlı idareciler arasında ödeme takvimi konusunda görüşmelerin sürdüğü ve ekstra bonus şartlarının netleştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Son anda bir pürüz çıkmaması halinde Boyd’un önümüzdeki hafta başında imza için İstanbul’a getirilmesi bekleniyor.

LAZOVİC İLE ÜCRET PAZARLIĞI

Siyah-Beyazlı yönetim bir taraftan da İtalyan ekibi Genoa ile sözleşmesi sona eren Darko Lazovic ile görüşmelerini sürdürüyor. Lazovic’in 3 yıllık anlaşmaya evet dediği ancak teklif edilen 1.5 milyon euroyu az bulup 2.2 milyon euro talep ettiği belirtiliyor. Öte yandan Teknik Direktör Abdullah Avcı, talipleri çıkan genç kaleci Utku Yuvakuran’ın takımda kalmasına karar verip, teklifleri geri çevirttirdi.