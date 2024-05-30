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Spor

İlk isteği belli oldu! Jose Mourinho gelirse Ferdi Kadıoğlu'na izin yok

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, teknik direktör adayı Jose Mourinho ile kadro için fikir alışverişinde bulundu. Sarı lacivertlileri takibe alan Portekizli teknik adam Ferdi Kadıoğlu'nun takımda kalmasını istedi. İşte detaylar...

Akşam30 Mayıs 2024 Perşembe 09:06 - Güncelleme:
İlk isteği belli oldu! Jose Mourinho gelirse Ferdi Kadıoğlu'na izin yok
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6 yıl önce kaybettiği seçimin ardından "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyorum, artık çocuklar ağlamasın" diyerek kolları sıvayan Aziz Yıldırım, teknik direktör adayı Jose Mourinho ile kadro üstünde fikir alışverişi yaptı. Fenerbahçe'nin karşılaşmalarını mercek altına alan dünyaca ünlü Portekizli antrenör, Avrupa'dan ciddi talipleri olan Ferdi Kadıoğlu'nun kesinlikle takımda kalmasını istedi. Aynı fikirde olan Aziz Yıldırım da Jose Mourinho'nun Ferdi'yi ikna edeceğini düşüyor.

ARSENAL'DAN ISRARLI TAKİP

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Ferdi için Sarı lacivertlilerin karşılaşmalarına en önemli gözlemcilerini göndermişti. Ada basınındaki haberlere göre; Arsenal, 20 milyon euronun üzerinde bir teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Ayrıca İngiltere'den bir sağ bek oyuncusu ile anlaşıldığı, 6 ve 10 numaralar için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Kadroyu beğendiğini ifade eden başkan adayı Yıldırım, büyük değişiklikler istemiyor.

HAFTAYA İSTANBUL'A GELECEK

Öte yandan son olarak dün Ankara'da Fenerbahçeli kongre üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, vaatleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun haftaya geleceğini söyleyerek şunları kaydetti: "Mourinho, ben ve Önder Bey 2 saat konuştuk. Şartlarda anlaştık. Arkadaşlarımız menajeriyle görüştü, bir sistemde anlaştık. Mourinho'yla cumartesi İngiltere'de konuşacağız. İstanbul'a getireceğim. Transferi Jose Mourinho'yla konuşmadan bir şey diyemem. O çalışıyor. Ondan isim alırsak açıklama yaparken söylerim."

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