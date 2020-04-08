08 Nisan 2020 Çarşamba 15:58 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 16:03

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs pandemisi Avrupa'da özellikle İtalya'yı derinden sarstı. Ülkede her gün yüzlerce kişi hayatını kaybederken yeni vakaların sayısı da gün geçtikçe artıyor. İtalya'nın sağlık sistemi ise şu an çökmüş durumda. Yaşı daha genç olanlara tedavide öncelik veriliyor.

Koronavirüs ülkenin her alanını olduğu gibi futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Futbol kulüpleri maaş dengesinin sağlamakta zorluk çekiyor. Roma'da bu kulüplerin başında geliyor. Milli yıldız Cengiz Ünder'in formasını giydiği Sarı Kırmızılı ekip flaş bir karar aldı.

Calciomercato'nun haberine göre, koronavirüsten maddi anlamda olumsuz etkilenen Roma'da satılacaklar listesinin en başına Cengiz Ünder yazıldı.

Haber, "Koronavirüsten etkilenen Roma'da ilk kurban Cengiz Ünder" olarak servis edildi.

Daha önce İtalyan basınında bazı Bundesliga ve Premier Lig ekiplerinin Cengiz'i yakın takibe aldığı hatta temaslara başladığı ifade edilmişti. Roma'nın bu kararının ardından milli yıldızın İtalya'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Everton kulübüne yakınlığıyla bilinen liverpoolecho da geçtiğimiz günlerde servis ettiği hasberde Everton menajeri Carlo Ancelotti'nin Cengiz Ünder'i transfer listesinin ilk sırasına yazdığını iddia etmişti.

Roma, Medipol Başakşehir'den 14 milyon euro + bonus maddeleriyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için en az 30 milyon euro talep ediyor.

Koronavirüs sebebiyle ara verilen liglere dönülmesi ve transfer döneminin açılmasıyla birlikte Cengiz Ünder için resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Cengiz Ünder, Roma'da bu sezon toplamda 20 maça çıkarak 3 gol kaydetti.

(Takvim)