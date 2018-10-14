İlk maçtan gerek dersleri aldık! Rusya - Türkiye muhtemel 11'ler...

MİLLİ Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rusya ile Soçi’de oynayacağımız karşılaşmada sahaya galibiyet için çıkacağımızı söyledi. Rumen teknik adam, “Türkiye’de oynadığımız karşılaşmayı kaybetmiştik. Ama o maçta yenilgiyi hak edecek bir oyun oynamamıştık. Futbolda bunlar oluyor. Biz o maçtan gereken dersleri aldık” diye konuştu.

BOSNA MAÇI ÇOK YARARLI OLDU

Ay-Yıldızlı ekibimizin teknik patronu şunları söyledi: “Bosna Hersek ile oynadığımız maçın takımımıza çok önemli yardımları oldu. Gücümüzü bilerek geldik buraya. İlk maçta iyi oynadık. Oyununda hakimiydik. Ne yazık ki gol atamadık. Cengiz ve Hakan’dan gol atmalarını bekliyorum. Serdar Aziz’den gol atmasını beklemiyorum. O geride oynuyor. Önde kim oynarsa oynasın onlardan öldürücü vuruşları bekliyorum.”

GALİBİYET BİZİ LİDER ÇIKARTIR

Mental olarak Cenk’in hazır olması gerekir. Bosna maçında kaçırdığı gol, kaçırmadığı gollerden biriydi. Biz Soçi’ye kazanmak için geldik. Ben ekibimden mutluyum. Her maçtan diğerine daha güvenli oynuyoruz. Avrupa’nın en genç ekiplerinden biriyiz ama her maç üzerine koyarak devam ediyoruz. Rusya’da alacağımız galibiyet, bizim bu gruptan lider olarak çıkmamızı da sağlayacaktır.”