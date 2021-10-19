19 Ekim 2021 Salı 20:24 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 20:43

Yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig takımı Everton'dan Katar Ligi'nin Al-Rayyan takımına transfer olan yıldız oyuncu James Rodriguez, Al- Rayyan'da çıktığı ilk maç sonrası eleştirilerin odağı oldu. İngiliz basını, Katar'a transfer olan James Rodriguez'i Katar'a transfer olduğu için yine eleştirdi.

"JAMES RODRIGUEZ DİBE VURDU"

İngiliz medyası Katar'ın Al Rayyan takımına transfer olan yıldız oyuncu için, " James Rodriguez'in kariyeri, Premier Lig'den ayrılmasının ardından dibe vurdu " başlığını attı.

RODRIGUEZ'İN İNGİLTERE KARNESİ İYİ DEĞİL

James Rodriguez, İngiltere'de pek hoş bir anı bırakmadı. 2020'de geldiği Everton ile ilk ve tek sezonunda, 21'i ilk 11'de olmak üzere 23 maçta sadece 1.776 dakika oynadı ve Premier Lig'de 6 gol kaydetti.



AL-RAYYAN'DA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPAMADI

30 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu, Katar'da güzel bir başlangıç yapmamış olsa da, "Mutluyum çünkü uzun süre sonra tekrar oynuyorum." ifadelerini kullandı.