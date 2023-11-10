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  • İlk siftahını Avrupa'da yaptı! Fenerbahçe'ye 17'lik stoper
Spor

İlk siftahını Avrupa'da yaptı! Fenerbahçe'ye 17'lik stoper

Eksiklerin çok olması sebebiyle Fenerbahçe'nin dünkü kadrosunda alt yapıdan 6 oyuncu vardı. Bu isimlerden biri de 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek idi. Genç yıldız dün akşamki maçta ilk 11'de oynadı ve Fenerbahçe formasıyla ilk resmi sınavına çıktı.

Fanatik10 Kasım 2023 Cuma 09:41 - Güncelleme:
İlk siftahını Avrupa'da yaptı! Fenerbahçe'ye 17'lik stoper
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Fenerbahçe'de stoper bölgesindeki oyuncuların sakatlığı sonrası teknik direktör İsmail Kartal, alt yapıdan 6 oyuncuyu kadroya dahil etti. Ludogorets deplasmanındaki kaleci Furkan Onur Akyüz (18), stoper Yusuf Akçiçek (17), sol bek Ahmet Necat Aydın (18), merkez orta saha Efekan Karayazı (18), ön libero Muhammed İmre (18) ve sol kana Kaan Akyazı (18) yer aldı.

İsmail Kartal, bu isimlerden Yusuf'a ilk 11'de şans verdi ve genç savunmacıyı, Jayden Oosterwolde ile birlikte defansın göbeğinde oynattı. Galatasaray alt yapısından yetişen ve 2019'da Fenerbahçe'ye geçen Yusuf böylece, sarı lacivertli formayla ilk resmi sınavına bir Avrupa Kupası mücadelesinde çıkmış oldu.

SON DERECE SOĞUKKANLIYDI

İlk yarıda hatasız bir oyun ortaya koyan ve sahada soğukkanlılığını koruyan genç futbolcu, ikinci yarıda da benzer bir performans sergiledi. Dün geceki görüntüsüyle hocasına, bu seviyede oynamaya hazır olduğunun adeta mesajını veren Yusuf'un, Süper Lig'deki Adana Demirspor karşılaşmasında da 11'de yer alma ihtimali bulunuyor.

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