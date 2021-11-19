İlk sırada! Burak Yılmaz Avrupa'da rekor kırdı

Star.com.tr 19 Kasım 2021 Cuma 07:51 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 07:51

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olurken takımı Lille'in durumu da iç açıcı durumda değil. Lig'de topladıkları 16 puanla 12. Sırada yer alan Lille geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlamıştı.

BURAK YILMAZ REKOR KIRDI

Milli futbolcu Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon ligde çıktığı 28 maçta 16 gol 5 asistlik performans göstermişti. Bu sezon ise beklentilerin altında kalan tecrübeli yıldız çıktığı 11 lig maçında 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. Burak Yılmaz Opta verilerine göre Avrupa'nın en büyük 5 liginde rekor kırdı. Golcü oyuncu Avrupa'da en fazla ofsayta düşen oyuncu oldu. (16 kez)

Öte yandan Lille bu sezon Ligue 1'de en az gol atma olasılığı gösteren takım oldu.

BURAK YILMAZ'IN SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Ligue 1'de Lille ile şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz'ın sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. Geçtiğimiz hafta Fransa'da Petit Lillois sitesi tarafından yürütülen bir ankette "Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec'in Burak Yılmaz'ı yedek kulübesine koymalı mı?" sorusu sorulmuştu. Anket sonucunda taraftarların %73'ü "Evet, güvenini yeniden kazanmak amacıyla kulübeye çekilmeli", %27'si ise "Hayır, sahada güvenini yeniden kazanacak" cevabını vermişti.